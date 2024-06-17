Доктор рассказал о гиполипидемической диете

Профессор и доктор медицины рассказал о гиполипидемической диете. Основной ее принцип заключается в снижении калорийности рациона на 30%. Для достижения успеха рекомендуется употреблять пищу в небольших порциях 5-6 раз в день. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать голодных приступов, пишет МК.

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Что касается продуктов, которые рекомендуется употреблять, в рацион следует включить нежирное мясо, рыбу, обезжиренный творог, каши (но не более 100-150 граммов в день). Овощи такие как брокколи, цукини, лук-шалот, огурцы, капуста, помидоры, редис можно употреблять в неограниченном количестве. Фрукты, такие как манго, груши, яблоки, цитрусовые, можно употреблять до 400 граммов в день. Однако стоит ограничить потребление хлеба до 60 граммов в день.

При этом рекомендуется пить только негазированную воду, несладкий чай и кофе.

Пищу лучше варить, готовить на пару или запекать, чтобы сохранить максимальную пользу продуктов и избежать излишнего жира и холестерина, которые могут появиться при жарке.

Следуя этим рекомендациям и разнообразив рацион здоровыми продуктами, можно не только сбросить вес до 10 кг за месяц, но и улучшить общее состояние организма.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, какие продукты не подходят для летнего рациона.