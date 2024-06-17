Гастроэнтеролог рассказал, как питаться, чтобы сохранить здоровье печени

Здоровье печени — ключевой аспект здоровья всего организма. Больше всего этому органу поможет не столько употребление человеком определенных продуктов, сколько сбалансированное, гармоничное питание каждый день, рассказала «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя.

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Какой тип питания выбрать

Средиземноморская диета

Наиболее благоприятным типом питания можно назвать средиземноморскую диету. Важными пунктами будут: достаточное количество клетчатки в рационе, пять порций овощей и фруктов в день, замена животных жиров растительными, вместо красного мяса — рыба и птица.

Углеводы приветствуются в виде цельнозерновых хлеба, макарон, коричневого риса. Обязательно достаточное количество жидкости в рационе. Такой тип питания не только полезен для печени, но и способен защитить от появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, также это снизит риск ожирения и даже онкологии.

Метод «тарелки»

Большую популярность в последнее время получило питание по методу «тарелки». Суть его проста: нужно мысленно поделить тарелку пополам, заполнить одну половину овощами (кроме картофеля), фруктами, ягодами, зеленью.

Вторую половину тарелки разделить еще пополам и одну четверть заполнить белковыми продуктами (это могут быть мясо, птица, рыба, бобовые), а вторую четверть — цельнозерновыми продуктами (хлебом, макаронами, цельнозерновыми крупами и крахмалосодержащими — картофель).

Продукты для здоровья печени

Если говорить об употреблении конкретных продуктов, которые способны защитить печень, то это:

Кофе, но без злоупотребления (одна–две чашки в день);

Продукты, содержащие витамин Е (разнообразные орехи, растительные масла);

Продукты, содержащие омегу-3 (морепродукты, морская рыба — скумбрия, сельдь, лосось, сардина).

Ухудшающие здоровье печени продукты

Также важным пунктом идут продукты, ухудшающие работу печени:

Насыщенные жиры — маргарин, сливочное масло, сало, красное мясо, кокосовое и пальмовые масла;

Высококалорийные сладкие напитки,

Рафинированные углеводы — конфеты, торты, пирожные, шоколад;

Алкоголь.

В последнем пункте речь идет о злоупотреблении алкоголем, поэтому у многих возникает вопрос: сколько можно выпить? Абсолютно безопасных доз алкоголя нет, но есть условно безопасные — это количество спиртного, которое не должно нанести печени серьезного вреда.

Условно-безопасные дозы алкоголя

Для мужчин это две стандартные дозы алкоголя: 500 миллилитров пива, 200 миллилитров вина, 60 миллилитров водки.

Для женщин — одна стандартная доза алкоголя: 250 миллилитров пива, 100 миллилитров вина, 30 миллилитров водки.

Важно, что три–четыре дня в неделю должны быть без употребления алкоголя.