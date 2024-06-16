Почему нельзя покупать овощи и фрукты у дороги

В летний сезон некоторые дачники продают свой урожай прямо у дороги. Безопасны такие продукты и как их обрабатывать пояснила специалист.

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Стоит помнить, что покупка овощей и фруктов у дороги сопряжена с рядом рисков для здоровья, связанных с загрязнением и ненадлежащими условиями хранения. Они подвергаются воздействию выхлопных газов, отмечает врач-терапевт Инвитро-Приволжье Татьяна Тарадеева.

«Также овощи и фрукты могут быть поражены бактериями, некоторые из них вызывают пищевые отравления, такие как сальмонеллез, дизентерия и другие пищевые токсикоинфекции, а также поражают организм гельминтами и простейшими,» - поделилась медик.



Особенно опасны продукты с тонкой кожицей: ягоды, листовые овощи, грибы, яблоки, персики, томаты и бахчевые.

Если такие фрукты и овощи все же были куплены, их нужно тщательно обработать. Для этого продукты промывают под проточной водой с использованием щетки. Кожуру желательно удалить. Храните овощи и фрукты в холодильнике при температуре 4C или ниже.

Потребление загрязненных овощей и фруктов может стать причиной отравления. При появлении тошноты, слабости, головокружении, рвоты и болей в животе лучше как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.