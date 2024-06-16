Эксперт напомнила о принципах правильного питания

Главный кардиолог Самары Мария Скуратова рассказала, что для нее означает здоровое питание. Это рацион, который позволяет перекрывать энергетические процессы организма.

Мария Скуратова пояснила, что в меню необходимо включать продукты растительного и животного происхождения. Это мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, злаки. Важно разнообразие: каждый день на столе должны присутствовать все группы продуктов, и обязательно свежие овощи и фрукты.

Важен и способ приготовления пищи.

- Предпочтение следует отдать вареной, запеченной или на пару. Максимально сократить употребление жареной пищи и особенно фастфуда. Свести к минимуму вредные продукты: полуфабрикаты, соль, сахар, выпечка, газированные напитки, алкоголь, - предостерегла Мария Скуратова.



Врач призывает есть несколько раз в день и не пропускать завтрак. Также необходимо соблюдать питьевой режим. И очень важно, чтобы потребляемое количество пищи соответствовало энергозатратам человека. А этот показатель индивидуален. Ранее эксперты перечислили пять шагов к укреплению иммунитета.