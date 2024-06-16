Названа оптимальная температура в рабочих помещениях в жару

По нормам СанПин, установлены специальные параметры микроклимата на рабочих местах в помещениях, включая температуру в офисе. Об этом подробнее рассказали в самарском Роспотребнадзоре.

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Так, для работ категории Iа (на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления) оптимальная температура должна быть в пределах 23-25 °С. Для работ категории Iб (сидячая, стоячая или связанная с ходьбой и физическим напряжением) - 22-24°С.

Для работ категории IIа (постоянная ходьба, перемещение мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения) - 20-22 °С. Для работ категории IIб (ходьба, перемещение и перенос тяжестей до 10 кг и умеренное физическое напряжение) - 19-21 °С.

Для работ категории III (постоянные передвижения, перемещения и перенос значительных (более 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий) - 18-20 °С. Соблюдать эти правила нужно обязательно гражданам, ИП и юрлицам. А недавно аналитики выяснили, сколько самарцев конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров.