Раскрыт самый эффективный способ омоложения без инъекций

Экзосомы, мельчайшие частицы, присутствующие в каждом живом организме, способны оказывать омолаживающее действие, сопоставимое с эффектом от инъекционных процедур. Об этом сообщила профессор, доктор наук Аржана Бычкова.

«Косметика с экзосомами решает сразу несколько задач, среди которых комплексное омоложение кожи, профилактика процесса старения, выравнивание тона, ускорение процессов регенерации после агрессивных косметологических процедур», — отметила Бычкова в беседе с «Газетой.ru».



Доктор наук уточнила, что экзосомы присутствуют в организмах растений, животных и человека, где свободно перемещаются от клетки к клетке и доставляют необходимые вещества.

По ее словам экзосомы обладают высоким регенеративным потенциалом, что делает их эффективным средством для восстановления тканей. Их используют после таких агрессивных процедур, как лазерные пилинги и шлифовки.