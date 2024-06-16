25 вещей, которые стоит попробовать сделать, если хочешь изменить жизнь

Перечь составлен психологами, коучами и специалистами по личностному росту.

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Вы замечаете, как быстро идёт время? В погоне за карьерой, созданием семьи и бытовыми делами люди часто забывают о самом главном – ярких моментах, которые наполняют нашу жизнь приятными воспоминаниями. Рутина и привычные занятия иногда могут закрыть глаза на те самые уникальные возможности. Но есть выход – составление чек-листа. Это вдохновляющий список того, что можно попробовать сделать хотя бы раз в жизни.

«Чек-лист — это чудесный способ превратить хаос в управляемый процесс. Он помогает определить и обозначить, что вы хотите, оценить объём и реалистичность целей». Дарья Яушева, клинический психолог (ИПиКП), психолог-консультант



Записывая пункты, вы располагаете самое важное перед глазами. Так повышается вероятность, что ничего не забудется. Когда вы пишете свою цель в чек-лист, то она становится более осязаемой для вас. Человеку становится легче делать шаги в направлении её реализации. С чётким списком можно выстроить иерархию, разбить пункты по приоритетам.

Как создать чек-лист?

Чек-лист можно вести в специальном приложении или писать на бумаге. Всё зависит от привычки. Одним комфортнее писать от руки, другим — пользоваться гаджетами. Идеально, если он будет помещаться на отдельном листе и вы сможете видеть все пункты.

Главный лайфхак – чек-лист должен быть «живым». С ним можно взаимодействовать каждый день. Ведь любая мечта или глобальная цель становится реализуемой, если к ней идти, не сворачивая с пути.

25 вдохновляющих вещей

Каждый человек должен сам ответить на вопрос, что важного он должен успеть сделать в своей жизни. Нет универсальных ценностей. Есть индивидуальные. Иногда понять их очень сложно. Но можно вдохновиться нашим списком и взять на вооружение необходимые пункты.

«Часто людям тяжело решиться на новое. Но существуют определённые действия, которые могут помочь вдохновиться, расширить границы и главное — наконец изменить что-то в жизни. Какие? Рассказываю далее».Ев гений Гурьев, специалист по личностному росту, основатель Академии Роста Личности



1. Заниматься йогой

Йога помогает найти внутренний покой и гармонию. Такая практика улучшает концентрацию, способствует саморефлексии и учит справляться со стрессом. Регулярные занятия йогой могут привести к глубоким внутренним изменениям и расширению сознания.

2. Устраивать дни без гаджетов

Постоянное использование смартфонов часто заглушает наше внутреннее «я» и отвлекает от важных мыслей и чувств. День без гаджетов позволит сосредоточиться на себе, своих ощущениях и желаниях. Это время можно посвятить прогулкам, чтению книг или медитации, что поможет найти баланс в жизни и новые источники вдохновения.

3. Проводить время на природе

Время, проведённое на природе, восстанавливает внутреннее равновесие и заряжает энергией. Прогулки по лесу, походы в горы или отдых у водоёма способствуют снижению уровня стресса и улучшают настроение. Природа вдохновляет и помогает найти ответы на важные вопросы.

4. Смотреть мотивирующие фильмы

Старайтесь смотреть фильмы, которые рассказывают о преодолении трудностей, достижении целей и личных триумфах. Они часто служат мощным источником вдохновения. Мотивационные фильмы показывают, что любые трудности преодолимы. После просмотра вы сами же захотите совершать собственные подвиги. Регулярное знакомство с такими материалами стимулирует личностный рост и помогает верить в свои силы.

5. Вести блог

Письмо структурирует мысли, помогает отразить эмоции и события дня. Так вы начинаете заниматься саморефлексией. Это приводит к появлению новых идей и вдохновению. Блог можно завести как закрытый, так и открытый. А регулярное ведение собственной страницы в соцсетях поможет создать сообщество единомышленников и открыть новые возможности для общения и развития.

«Наш организм так устроен, что очень неохотно выходит за привычные границы. Люди всячески сопротивляются изменениям на любом уровне существования — эмоциональном, ментальном и физическом. Но именно за границами привычного образа жизни лежит то, чего мы страстно желаем или о чём мечтаем. Рассказываю про пять простых действий, которые помогут вдохновиться на изменения». Артур Лак,



эксперт в области мотивации, саморазвития, постановки и достижения целей

6. Найти единомышленников

Те, с кем мы общаемся, очень сильно влияют на наш образ жизни и принимаемые решения. Именно поэтому окружение крайне важно. Наши родственники, друзья, коллеги могут быть теми, кто вдохновляет, поддерживает, заставляет идти вперёд и не сдаваться. Но бывают и другие случаи. Чтобы расти и развиваться, необходимо трезво оценить, с кем и как вы коммуницируете.

Если в основе взаимодействия лежат критика, упрёки, сплетни, зависть или обида, то такое общение никогда не вдохновит и не позволит расти. Коммуникацию с подобными людьми следует прекратить или по возможности максимально ограничить.

Ищите тех, кто разделит и поддержит ваши ценности и интересы. Позитивный круг общения помогает развиваться, идти к цели, а не вызывает чувства вины или страха.

7. Вдохновляться историями реальных людей

Одно из главных препятствий в расширении собственных границ – слово «невозможно». Это убеждение связано либо с неудачным личным опытом человека, либо с отсутствием у него информации.

Важно искать и находить мотивирующие примеры, которые показывают, что «невозможно» — это просто слово, а не приговор.

Вдохновить могут истории успеха Илона Маска, Джека Ма или Джеффа Безоса. Но есть и более интересные примеры. Имена этих людей редко бывают на слуху. Например, Абебе Бикила, который в 1960 году в Риме пробежал марафон босиком и неожиданно стал олимпийским чемпионом.

Другой пример – Мюррей Халберг. Он на той же римской Олимпиаде стал чемпионом в беге на 5000 м. Его история удивительна тем, что Халберг был травмирован в юности. Он занимался бегом с парализованной левой рукой, но при этом соревновался с полностью здоровыми спортсменами.

8. Выработать в себе стойкую привычку к изменениям

Зачастую люди очень резко начинают что-то менять. Спустя пару дней запал заканчивается и всё возвращается в старое русло. Для выработки привычки требуется сформировать новые стойкие нейронные связи. На их создание необходимо от трёх недель до восьми месяцев. Одной мотивации здесь не хватит. Нужна дисциплина. Как её развить?

Можно воспользоваться правилом двух минут. Оно очень простое. Начинайте приучать себя к новым действиям всего с двух минут в день. Это совсем не сложно. Такое правило не приведёт к резким изменениям и позволит планомерно внедрять что-то новое в свою жизнь.

9. Заниматься медитацией и дыхательными практиками

Медитация и дыхательные практики – не просто модный и популярный тренд. При регулярных занятиях человек получает возможность распознавать, понимать и управлять своими чувствами и эмоциями. Не тратить жизненную энергию, а принимать её. Тогда эмоции станут ценным ресурсом. Также эти практики помогают фокусироваться на самом главном и развивать интуицию.

10. Регулярно развиваться

Источником развития могут служить самые простые и привычные вещи. Например, прослушивание любимой музыки активизирует участки мозга, связанные с развитием памяти и концентрации внимания.

Просмотр вдохновляющих кинокартин способствует выработке гормона счастья. Он же помогает сохранять позитивный настрой и придаёт уверенности в собственных силах.

Чтение книг помогает расширять границы воображения, увеличивает словарный запас, снижает уровень стресса, замедляет процесс старения мозга, развивает и повышает уровень концентрации.

«У всех бывают такие моменты, когда хочется чего-то новенького. Текущая рутина не приносит радости, и кажется, что жизнь проходит мимо. Рассказываю, какие действия помогут сделать первый шаг к изменениям и подарят ощущение новизны». Мария Антонова, сертифицированный коуч, писатель, эксперт в области тайм-менеджмента и планирования



11. Вести дневники

Не чувствуете удовлетворения от прожитого дня? Начните вести «дневник побед». Записывайте туда все свои достижения. Чувствуете себя одинокими? Попробуйте вести «дневник благодарности». Здесь важно записывать любые вещи, за которые вы чувствуете признательность.

Такие практики помогают не только структурировать мысли и чувства, но и служат отличным способом для самоанализа и личностного развития. Начните вести дневник сегодня, и вы увидите, как постепенно ваша жизнь начнёт меняться к лучшему.

12. Помогать другим

Помощь другим — это не только акт доброты, но и мощный источник внутреннего роста и саморазвития. Вы начинаете лучше понимать и ценить то, что у вас есть, и учитесь радоваться мелочам. Это возможность увидеть мир другими глазами и осознать, насколько важна поддержка. Можно заняться волонтёрством, посетить приюты, дома престарелых и сирот.

13. Посещать интересные мероприятия

Когда в последний раз вы посещали мастермайнды или тренинги в своём городе? Такие события не только дают возможность насладиться живым общением, но и объединяют людей с общими увлечениями. В современном мире мы часто недооцениваем себя и свой опыт, считая, что наши знания и советы никому не нужны. Но это не так.

Посещение семинаров, мастер-классов и бизнес-завтраков откроет перед вами массу возможностей. Вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и сможете делиться своим опытом, помогать другим и находить единомышленников. Такие взаимодействия способны вдохновить вас на новые идеи, проекты и личностный рост.

14. Найти любимое хобби

Выпишите на бумагу все свои мечты и желания. Возможно, в детстве вы хотели петь на сцене или играть на барабанах. Вспомните все прекрасные желания, которые когда-то вдохновляли вас. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой новые цели. Любимое хобби не только стимулирует работу мозга, но и открывает перед вами новые возможности.

Когда вы учитесь чему-то новому, вы вдохновляетесь и расширяете свои границы. Вы узнаёте себя с новой стороны, обнаруживаете таланты и способности, о которых даже не подозревали. Этот невероятно захватывающий и полезный опыт точно изменит вашу жизнь.

15. Пожить в другом месте

Иногда необходимо вырваться из привычной обстановки и отправиться в новое место, чтобы освежить свои чувства и мысли. Даже временный переезд на пару недель может оказать на вас удивительно позитивное влияние.

Физическое перемещение из одного места в другое улучшает эмоциональное и психическое здоровье, снижает стресс и повышает креативность.

Прогулки по новым местам могут вдохновить вас на новые идеи и проекты, дать возможность сделать удивительные фотографии и просто насладиться переменой обстановки. Это возможность увидеть мир под другим углом, испытать свежие эмоции, познакомиться с интересными людьми и открыть для себя иные возможности.

«Вдохновляющий список должен быть максимально подробным. Так происходит визуализация своих желаний. Тогда наш мозг переходит из «спящего режима» к действию. Мы начинаем что-то очень хотеть, а значит — добиваться. Предлагаю подробнее разобрать, какие пункты могут помочь изменить свою жизнь». Елена Голубева, эксперт по формированию личного бренда, наставник в теме личностного роста



16. Хвалить себя

Важно научиться хвалить себя за любые достижения. Как это сделать? Дарите себе подарки за успехи, вручайте их торжественно и искренне радуйтесь моменту. Подходите к зеркалу и говорите вслух: «Ты супер». Эти действия помогут повысить самооценку и мотивацию, создавая позитивное отношение к собственным успехам.

17. Записывать мечты

Важно записывать все мечты. Даже если они кажутся вам странными или нереальными. Я рекомендую записывать мечты обязательно на бумаге. Дело в том, что только таким образом наш мозг качественно прорабатывает наш план-график, а также мелкая моторика создаёт новые нейронные связи.

18. Взять аскезу

Если вам тяжело сформировать привычку, возьмите аскезу. Что это такое? Аскеза – добровольное ограничение себя в чём-либо для достижения поставленной цели. Например, вам долгое время не хватало силы воли, чтобы выполнить какое-либо действие. Аскеза поможет развить дисциплину, а также понять свои истинные потребности.

19. Применять практику благодарности

Будьте благодарны каждому дню, новым возможностям и людям вокруг вас. Такая практика поможет почувствовать счастье, сохранить позитивный настрой и осознать ценность каждого момента в вашей жизни. Можно каждый вечер проговаривать вслух всё, за что вы благодарны, или же записывать пункты в тетрадь.

20. Сменить имидж

Иногда смена имиджа может оказаться мощным источником вдохновения. Попробуйте изменить стрижку, цвет волос, обновить гардероб или добавить интересные аксессуары. Это не только поднимет настроение, но и даст заряд уверенности, поможет увидеть себя с новой стороны и вдохновит на новые достижения.

«Если человек хочет изменить что-то в своей жизни, найти новые источники вдохновения, то работать нужно сразу в нескольких направлениях. Важно задействовать и интеллектуальную, и эмоциональную сферу, и, конечно же, не забывать про телесную. Рассказываю, на что обратить внимание». Ирина Тютина,



психолог, психоаналитический коуч, телесно-ориентированный специалист

21. Отправиться в путешествие

Самый простой и быстрореализуемый способ перезагрузки и вдохновения – это путешествие. Вы можете отправиться за границу или устроить себе отпуск в соседнем городе. Любая поездка уже станет отличным отдыхом и источником вдохновения. А самое главное – полученные впечатления запустят новые мыслительные процессы.

22. Заниматься спортом

Если говорить о более серьёзной перезагрузке, то одно из наиболее эффективных действий – заняться новым видом активности. Лучше всего выбрать тот спорт, с которым вы ещё не знакомы. Также можно обратить внимание на групповые тренировки.

Например, вас вообще не мотивирует поход в фитнес-клуб, надоел корпоративный волейбол. Но сквош по воскресеньям в паре с другом или коллегой может стать отличным выходом на новый уровень энергии и вдохновения.

Работает это очень просто: новый вид деятельности способствует созданию в мозгу новых нейронных связей, занятие спортом провоцирует выработку целого «букета» положительных гормонов.

23. Попробовать телесные практики

Другой эффективный способ расширить границы и выйти на новый уровень – попробовать телесные практики.

Упражнения помогают справиться с напряжением, развить эмоциональную устойчивость и улучшить общее самочувствие. Они повышают осознанность, снижают уровень стресса, развивают силу и налаживают связь с телом.

Какие упражнения бывают? Существует множество вариантов: разнообразные танцевальные направления, массаж, цигун, пилатес. Можно попробовать каждую телесную практику и выбрать ту, что нравится больше всех.

24. Пройти новое обучение

Ещё одним прекрасным способом расширить границы и выйти на новый уровень может стать новое обучение. Подойдёт любой навык, который вам нужен.

Идеальный вариант – конечно, очное обучение. Оно, помимо непосредственной пользы, принесёт чувство удовлетворения от социального общения, группового взаимодействия.

Хороший вариант – онлайн-обучение, с обратной связью от педагога и возможностью общаться. Работает всё точно так же, как со спортом: новые нейронные связи, гормоны счастья, групповое взаимодействие.

Обучение позволяет выходить на другой уровень и находить смыслы.

25. Устроить себе фотосессию

Фотосессия помогает увидеть себя с другой стороны и освободиться от внутренней скованности. Найдите красивое место и выберите образы. Обязательно пригласите профессионального фотографа.

Наслаждайтесь процессом, экспериментируйте с позами и выражениями. Вы также можете примерить образы, которые раньше казались непривычными или даже смелыми.

Такая практика расширяет ваше восприятие себя и возможностей. Полученные снимки вдохновят на дальнейшее развитие и достижение новых высот. Ещё они будут напоминать вам, что вы способны на многое!