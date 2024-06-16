Врач перечислил правила безопасного загара

Солнечный загар благотворно влияют на самочувствие, иммунную и эндокринную систему человека. Однако переизбыток ультрафиолета может привести к обезвоживанию, риску образования тромбов, развития аллергии и даже злокачественных опухолей. О правилах безопасного загара для взрослых и детей aif.ru рассказал к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский.

Лучшее время для загара, по словам специалиста, – ранние утренние и вечерние часы. Днем желательно находиться в тени.Не следует принимать солнечные ванны сразу после еды или натощак. В таких случаях подвергается риску сердечно-сосудистая система. Лучше всего это делать через через час-полтора после еды или за час до еды.

Не стоит загорать в местах, которые продуваются прохладным ветром, поскольку можно не отследить перегрев и заработать обезвоживание, солнечный или тепловой удар. Важно во время загара пить достаточно жидкости.

Время пребывания на открытом солнце нужно увеличивать постепенно, с 5-10 минут, на столько же продлевая последующую процедуру. Таким образом можно довести время загара максимум до одного-двух часов в день. При этом каждые полчаса желательно уходить ненадолго в тень.

Не стоит пренебрегать во время загорания солнечными очками. Даже закрытые глаза страдают, так как кожа на веках тонкая и пропускает ультрафиолет. Также во избежание ожогов нужно пользоваться солнцезащитными кремами. Для детей лучше подойдут средства, которые не содержат красителей, парфюмерных отдушек, спирта и спиртосодержащих компонентов, а также химических факторов защиты, в частности оксибензона. Малышам лучше покупать средства с физическими средствами защиты – цинком и диоксидом титана.