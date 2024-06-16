Перечислены пять шагов к укреплению иммунитета

Иммунитет в течение жизни "прокачивается". Но не только с помощью перенесенных инфекций и вакцинации. Иммунная система работает в тесной взаимосвязи с нервной, эндокринной и другими. И чтобы повлиять на ее работу, потребуется отрегулировать несколько параметров.

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1. В первую очередь нужно сбалансированно питаться. Именно с едой организм получает вещества, необходимые для функционирования, в том числе иммунной системы. Ежедневно необходимо съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Жиры должны составлять не более 30 % от суточной калорийности рациона. Ненасыщенные жиры содержатся в рыбе, авокадо, орехах, подсолнечном и оливковом маслах. Рекомендуется свести к минимуму потребление трансжиров (замороженные полуфабрикаты, готовые пироги, печенье и торты). Следует держать на контроле потребление сахара и соли.

2. Второй шаг - следить за весом. Избыточная масса плохо влияет на активность лейкоцитов. А это ухудшает иммунный ответ и может снизить эффективность вакцинации. Недостаточный вес также может быть причиной ослабления иммунитета. Эксперты отмечают, что показатель нормы веса зависит от возраста, телосложения и уровня физических нагрузок. Для оценки удобно использовать индекс массы тела (ИМТ).

3. Третий шаг - не курить и не злоупотреблять алкоголем. Курение негативно влияет на врожденный и на приобретенный иммунитет. Эта дурная привычка ослабляет сопротивляемость инфекциям. Что касается алкоголя, по мнению ВОЗ, не существует безопасной дозы. Употребление спиртного - это риск для здоровья.

4. Помогут укрепить иммунитет и регулярные физические нагрузки. Во время тренировки улучшается кровообращение и происходит высвобождение гормонов стресса. В их числе кортизол, который подавляет иммунитет.

5. Важный шаг - высыпаться. Эксперты отметили, что полноценный сон положительно влияет на эффективность лимфоцитов - клеток, которые борются с инфекциями. В свою очередь, хроническое недосыпание повышает риск ожирения. А избыточная масса тела, как уже говорилось, снижает иммунитет.

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