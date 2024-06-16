Сомнолог рассказал, как выявить нужное количество часов сна

Сомнолог Бузунов: рассчитать норму сна поможет правило 15 минут. Сон — одна из важнейших потребностей организма. При этом важно не только его наличие, но и качество. Но и необходимая длительность сна у всех разная. Она зависит от возраста и даже генетики. Как понять, сколько сна требуется именно вам, специалист рассказал в своём телеграм-канале.

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Сколько нужно спать

«Спать нужно столько, чтобы вечером засыпать в течение 15 минут, утром после пробуждения включаться в привычную деятельность за 15 минут, а в течение дня чувствовать себя бодрым», — написал врач-смонолог, д. м. н. Роман Бузунов.



Для того чтобы рассчитать свою норму, нужно учесть несколько деталей:

Отследите, сколько часов сна вам хватает, чтобы не чувствовать себя сонным в течение дня;

Не отталкивайтесь от отпуска — в его дни люди спят больше, чем нужно;

Имейте в виду, что потребность в сне может вырасти в периоды повышенных физических и умственных нагрузок, при беременности, острых заболеваний, а ещё осенью и зимой.

Бузунов предупредил, что если регулярно спать больше нужного — качество сна однозначно ухудшится. Сначала он станет более поверхностным и разорванным, а дальше уже сформируется хроническая бессонница.

Как заснуть в жару

Одно из правил здорового сна — условия в спальне. Так, в ней должно быть нежарко и проветрено. Добиться этого летом можно разве что с помощью кондиционера или вентилятора. Но что делать, если ничего такого нет?

Бузунов поделился сводом правил, которые помогут вам спать лучше: