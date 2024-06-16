Сомнолог рассказал, как выявить нужное количество часов сна

Как определить, сколько часов нужно спать именно вам? Формула сомнолога
Сомнолог Бузунов: рассчитать норму сна поможет правило 15 минут. Сон — одна из важнейших потребностей организма. При этом важно не только его наличие, но и качество. Но и необходимая длительность сна у всех разная. Она зависит от возраста и даже генетики. Как понять, сколько сна требуется именно вам, специалист рассказал в своём телеграм-канале.
Сколько нужно спать
«Спать нужно столько, чтобы вечером засыпать в течение 15 минут, утром после пробуждения включаться в привычную деятельность за 15 минут, а в течение дня чувствовать себя бодрым», — написал врач-смонолог, д. м. н. Роман Бузунов.
Для того чтобы рассчитать свою норму, нужно учесть несколько деталей:
- Отследите, сколько часов сна вам хватает, чтобы не чувствовать себя сонным в течение дня;
- Не отталкивайтесь от отпуска — в его дни люди спят больше, чем нужно;
- Имейте в виду, что потребность в сне может вырасти в периоды повышенных физических и умственных нагрузок, при беременности, острых заболеваний, а ещё осенью и зимой.
Бузунов предупредил, что если регулярно спать больше нужного — качество сна однозначно ухудшится. Сначала он станет более поверхностным и разорванным, а дальше уже сформируется хроническая бессонница.
Как заснуть в жару
Одно из правил здорового сна — условия в спальне. Так, в ней должно быть нежарко и проветрено. Добиться этого летом можно разве что с помощью кондиционера или вентилятора. Но что делать, если ничего такого нет?
Бузунов поделился сводом правил, которые помогут вам спать лучше:
- Заранее подготовьте спальню: закройте окна и шторы — комната перестанет нагреваться;
- Охладите кровать: положите простыни и подушку в полиэтиленовый пакет и отправьте их на несколько часов в морозилку;
- Используйте постельное бельё из натуральных дышащих материалов;
- Уберите одеяло на лето;
- Спите в удобной свободной одежде или без неё;
- Спите в одиночестве — два тела рядом быстрее нагреваются.