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Как определить, сколько часов нужно спать именно вам? Формула сомнолога

Сомнолог Бузунов: рассчитать норму сна поможет правило 15 минут. Сон — одна из важнейших потребностей организма. При этом важно не только его наличие, но и качество. Но и необходимая длительность сна у всех разная. Она зависит от возраста и даже генетики. Как понять, сколько сна требуется именно вам, специалист рассказал в своём телеграм-канале.

Сомнолог рассказал, как выявить нужное количество часов сна
© unsplash

Сколько нужно спать

«Спать нужно столько, чтобы вечером засыпать в течение 15 минут, утром после пробуждения включаться в привычную деятельность за 15 минут, а в течение дня чувствовать себя бодрым», — написал врач-смонолог, д. м. н. Роман Бузунов.

Для того чтобы рассчитать свою норму, нужно учесть несколько деталей:

  • Отследите, сколько часов сна вам хватает, чтобы не чувствовать себя сонным в течение дня;
  • Не отталкивайтесь от отпуска — в его дни люди спят больше, чем нужно;
  • Имейте в виду, что потребность в сне может вырасти в периоды повышенных физических и умственных нагрузок, при беременности, острых заболеваний, а ещё осенью и зимой.

Бузунов предупредил, что если регулярно спать больше нужного — качество сна однозначно ухудшится. Сначала он станет более поверхностным и разорванным, а дальше уже сформируется хроническая бессонница.

Как заснуть в жару

Одно из правил здорового сна — условия в спальне. Так, в ней должно быть нежарко и проветрено. Добиться этого летом можно разве что с помощью кондиционера или вентилятора. Но что делать, если ничего такого нет?

Бузунов поделился сводом правил, которые помогут вам спать лучше:

  • Заранее подготовьте спальню: закройте окна и шторы — комната перестанет нагреваться;
  • Охладите кровать: положите простыни и подушку в полиэтиленовый пакет и отправьте их на несколько часов в морозилку;
  • Используйте постельное бельё из натуральных дышащих материалов;
  • Уберите одеяло на лето;
  • Спите в удобной свободной одежде или без неё;
  • Спите в одиночестве — два тела рядом быстрее нагреваются.
ЗОЖ
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