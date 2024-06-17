Продукты, которые помогают организму справиться с жарой

В жаркую погоду в рацион необходимо включить определенные продукты, которые не только утоляют жажду, но и помогают организму справиться с высокой температурой воздуха. В том числе нужно регулярно есть огурцы, спаржу, малину и киви, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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Огурцы в жару важны, так как они не только состоят из воды на 90%, но и содержат витамин С и минеральные соли, отмечают специалисты. Есть их желательно без соли, чтобы не было отеков.

В киви тоже много витамина С, а за счет кальция этот фрукт препятствует обезвоживанию организма. Малина понижает жар и выводит токсины, улучшает пищеварение и утоляет жажду. То же самое касается черной смородины, которая, ко всему прочему, имеет в составе витамины C, В1, В2, В6, В9, D, Е, К, Р, А, а также пектин и другие.

Спаржа содержит много воды, часто используется для очищающих диет. В составе этого овоща – фосфор, тиамин, кальций, углеводы, каротин, соли калия, лизин и другие полезные микроэлементы.

Специалисты также рекомендуют чаще есть свежую зелень, арбуз и дыню, которые хорошо утоляют жажду и питают организм витаминами, а также болгарский перец.

Напомним, диетологи в жару советуют кормить детей молочкой, яйцами, рыбой и птицей. Также рекомендуется включить в рацион детей раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель и свежую зелень.