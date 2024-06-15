Нутрициолог рассказала, как правильно питаться летом

В летний сезон человеческому организму требуется большее количество воды и меньше энергии. Поэтому важно пересмотреть свой рацион и скорректировать его для жаркой погоды.

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Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказала врач-нутрициолог Юлия Шарапова. По её словам, в первую очередь надо сделать акцент на лёгком белке: яйцах, рыбе, белом мясе и морепродуктах. На гарнир врач советует салаты из свежих овощей с нерафинированными маслами и цельнозерновыми хлебцами.

Любителям сладкого нутрициолог рекомендует отдать предпочтение не выпечке, а сезонным фруктам и ягодам. Однако, предупредила нутрициолог, необходимо соблюдать меру – порция должна помещаться в ладонь.

«Не стоит летом злоупотреблять газированными и сладкими напитками, которые не избавят от жажды, а только повысят сахар в крови. Поэтому в это время года лучше всего пить чистую негазированную воду и травяные чаи», – резюмировала Шарапова.



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