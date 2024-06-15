Специалист развеяла мифы о женском здоровье после 30 лет
В обществе принято воспринимать 30 лет как некий рубеж для женского здоровья, однако это не так, передает издание «Новый очаг» слова эндокринолога и сексолога Светланы Калинченко.
Врач развеяла несколько мифов, связанных со здоровьем женщин старше 30 лет.
30 лет с точки зрения медицины
По словам эксперта, женский организм начинает меняться только после 45 лет, но никак не в 30. Калинченко отмечает, что молодым женщинам не стоит слишком сильно беспокоиться насчет походов по врачам, и советует наслаждаться репродуктивным и сексуальным здоровьем.
Какие анализы нужно сдавать
Обязательной программы анализов для женщин после 30 не существует. Тщательно проверять здоровье нужно в 45, 60 и 75 лет, когда может потребоваться заместительная гормональная терапия и строгая диета.
До 45 лет врач советует заполнять опросники на дефицит ДГЭА, железа и магния.
Фертильность и репродуктивный возраст
Условная молодость начинается теперь не в 18 лет, а в 25, и длится до 44 лет. Шанс родить здорового ребенка примерно одинаков вплоть до наступления менопаузы, а термина «старородящая» не существует.
Пластические операции
Врач Калинченко выступила категорически против хирургического вмешательства для улучшения внешности. Она посоветовала не прибегать к операциям, а я выяснить причину проблем. Например, опущение тканей, или птоз, может быть связан с дефицитом тестостерона в молодом возрасте.