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Французская диета Дюкана: как похудеть на 15 кг всего за четыре этапа

Французская диета Дюкана основывается на отказе от сахаросодержащих продуктов и также предполагает один день белкового меню в неделю. Всего четыре этапа диеты помогут избавиться от 5–15 лишних килограммов.

Французская диета Дюкана: как похудеть на 15 кг всего за четыре этапа
© unsplash

Первый этап называется «Атака»: в это время можно есть сколько угодно еды по объему, но она должна быть исключительно белковой. Так, можно есть рыбу, нежирное мясо, яйца, обезжиренный творог. Соль и соусы запрещены, но разрешены пряные травы и специи. Пить можно только негазированную воду.

Второй этап — «Круиз»: на нем нужно начинать чередовать белковые и углеводные дни. В углеводные нужно делать акцент на некрахмалистых овощах, которые можно есть без ограничений.

Третий этап называется «Нормализация веса»: здесь нужно вводить рис, картофель, макароны, но в малых количествах. Также разрешается съесть один фрукт в день (запрещены виноград, бананы и сладкая черешня).

Четвертый этап носит название «Поддерживающий». Он заключается в соблюдении одного разгрузочного дня в неделю, который проводится по белковому расписанию. Запрещены сладкое и фастфуд.

Длительность каждого этапа зависит от количества лишнего веса. Однако «Атака» не должна быть дольше 10 дней, а «Круиз» может длиться сколько угодно. Период «Нормализация веса» рассчитывается так — на каждый сброшенный килограмм — 10 дней режима.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что зеленый лук содержит много коллагена, который является соединительной тканью для клеток организма. По ее словам, без коллагена человек не держал бы форму.

ЗОЖ
Елена Соломатина