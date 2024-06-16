Французская диета Дюкана: как похудеть на 15 кг всего за четыре этапа

Французская диета Дюкана основывается на отказе от сахаросодержащих продуктов и также предполагает один день белкового меню в неделю. Всего четыре этапа диеты помогут избавиться от 5–15 лишних килограммов.

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Первый этап называется «Атака»: в это время можно есть сколько угодно еды по объему, но она должна быть исключительно белковой. Так, можно есть рыбу, нежирное мясо, яйца, обезжиренный творог. Соль и соусы запрещены, но разрешены пряные травы и специи. Пить можно только негазированную воду.

Второй этап — «Круиз»: на нем нужно начинать чередовать белковые и углеводные дни. В углеводные нужно делать акцент на некрахмалистых овощах, которые можно есть без ограничений.

Третий этап называется «Нормализация веса»: здесь нужно вводить рис, картофель, макароны, но в малых количествах. Также разрешается съесть один фрукт в день (запрещены виноград, бананы и сладкая черешня).

Четвертый этап носит название «Поддерживающий». Он заключается в соблюдении одного разгрузочного дня в неделю, который проводится по белковому расписанию. Запрещены сладкое и фастфуд.

Длительность каждого этапа зависит от количества лишнего веса. Однако «Атака» не должна быть дольше 10 дней, а «Круиз» может длиться сколько угодно. Период «Нормализация веса» рассчитывается так — на каждый сброшенный килограмм — 10 дней режима.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что зеленый лук содержит много коллагена, который является соединительной тканью для клеток организма. По ее словам, без коллагена человек не держал бы форму.