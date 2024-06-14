Диетолог призвал не демонизировать яйца

Вопреки устоявшемуся мифу, яйца не вредят здоровью сердца, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. В комментарии «Ленте.ру» эксперт опроверг ложные убеждения об этом продукте и призвал россиян не демонизировать его.

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По словам диетолога, существует мнение, что чрезмерное употребление яиц может привести к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению Кабанова, этот миф сформировался из-за убеждения в безоговорочном вреде холестерина. Однако холестерин не всегда вреден, заверил эксперт.

Более того, холестерин — важный элемент клеточных мембран, то есть основополагающий инструмент клеточного строительства.



Ученые выделяют «хороший» (высокой плотности) и «плохой» (низкой плотности) холестерин. Первый из них способствует выводу излишек холестерина из организма. Вредным является не холестерин сам по себе, а переизбыток холестерина низкой плотности, уточнил специалист.

При этом яичница в сочетании с беконом, колбасой или сливочным маслом действительно может быть неполезна для сердца и сосудов, тогда как яйца с овощами и морепродуктами обеспечат организм «хорошим» холестерином, уточнил Кабанов.

Важен именно баланс питания, подчеркнул специалист. По его словам, яйца необходимо употреблять, поскольку желток содержит множество витаминов. Однако не стоит съедать более двух-трех яиц в неделю, и лучше употреблять их в вареном, а не жареном виде.

Плюс ко всему, если на вашем столе за завтраком, кроме яйца, будет свежая зелень, овощи, цельнозерновой хлеб, растительные масла, к примеру растительный спред как альтернатива сливочному маслу, то и вреда организму вы не нанесете, — заверил диетолог.



Ранее Кабанов рассказал о полезных свойствах некоторых ингредиентов в составе конфет. По его словам, растительные жиры в составе конфет — важнейшая часть сбалансированного рациона.