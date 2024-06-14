Современный образ жизни часто заставляет нас прибегать к нездоровым пищевым привычкам. Сладкие газированные напитки и чрезмерное потребление кофеина являются одними из главных "виновников" проблем со здоровьем.

Сергей Длин рассказал, почему эти продукты стоит исключить или значительно ограничить в рационе.

Газированные напитки, особенно те, которые содержат фосфорную кислоту, могут способствовать повышенному выведению кальция из организма через мочу. Кальций является важнейшим минералом для поддержания прочности костей. При его недостатке кости становятся более хрупкими и повышается риск переломов.

Как кофе натощак вредит здоровью

Избыточное потребление кофеина также может негативно влиять на здоровье костей. Кофеин способствует повышенному выведению кальция через мочу. Это означает, что при высоком потреблении кофеинсодержащих напитков ваш организм теряет больше кальция, чем он получает из пищи.