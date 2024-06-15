Врач назвал простой способ восстановить силы посреди дня

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как быстро восстановить силы посреди дня. Простой способ вернуть бодрость он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Агапкин заявил, что вернуть силы помогает дневной сон. Он уточнил, что такой отдых должен длиться 15-20 минут.

«Не так давно было проведено исследование, которое показало, что это (дневной сон — прим. «Ленты.ру») не только позволяет быстро восстановить силы посреди дня, но еще и увеличивает у человека креативность, то есть способность к созданию каких-то новых интересных идей», — добавил реабилитолог.



Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» развеял распространенный миф о дневном сне. Он назвал заблуждением мнение о том, что такой вид отдыха повышает риск возникновения инсульта.