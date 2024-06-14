Названы продукты, разрушающие зубную эмаль

Стоматологи не перестают напоминать, что зубы нужно чистить два раза в день и раз в полгода обращаться к стоматологу для профилактического осмотра. Но даже при соблюдении этих правил, не всегда удается сохранить здоровье зубов. По словам стоматолога, хирурга-ортопеда, пародонтолога Магомеда Дахкильгова, важно не только правильно ухаживать за зубами, но и следить за рационом, не злоупотреблять продуктами, которые разрушают зубы.

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В первую очередь речь идет о сладких газированных напитках. Дахкильгов объяснил, что в них содержится лимонная кислота, разъедающая эмаль. В результате поверхность зуба становится шероховатой, и на ней лучше скапливается зубной налет – питательная среда для бактерий из рода стафилококков. Они вызывают воспаления, пародонтит и кариес.

Стоматолог отметил, что особенно сильно от газировки страдают детские зубы с тонкой эмалью. Поэтому детям лучше не увлекаться газировками, рассказал врач в разговоре с Life.ru.

Еще опаснее для зубов леденцы. Они также содержат сахар и ортофосфорную кислоту, но в отличие от газировки, дольше находятся во рту. Поэтому его воздействие на зубы сильнее.

Не менее опасными стоматолог считает углеводные снеки, образующие налет на зубах.

Сладости, при приготовлении которых применяются уксус и крахмал, богаты сахаридами и полисахаридами, которые обволакивают зубы, образуя пленку из зубного налета. В результате на зубах активно размножаются бактерии, вызывающие кариес и другие воспалительные заболевания ротовой полости.

Как оказалось, сухофруктами тоже не стоит злоупотреблять. Часто они застревают между зубами, травмируют десны и также являются питательной средой для бактерий.