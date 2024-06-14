Тренер дал советы по повышению эффективности упражнений на пресс

Фитнес-тренер Денис Соломин дал советы по повышению эффективности упражнений на пресс. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Первым делом специалист рекомендовал наладить режим питания, чтобы снизить жировую прослойку. «Лучший и действенный способ похудеть — создать дефицит калорий», — отметил Соломин.



Тренер также рекомендовал не ограничиваться упражнениями только на пресс.

«Необходимо тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Эти упражнения будут поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место», — заявил Соломин.



Ранее Соломин рассказал, как безопасно прыгать на скакалке. Людям со строением ног буквой X специалист рекомендовал перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор.