Благодаря ограничению калорийности рациона можно омолодить организм. Для этого достаточно придерживаться специальной формулы — есть на 500–750 килокалорий ниже нормы. Это можно делать всего несколько раз в месяц. Об этом рассказала главный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

— Я сторонник ограничения калорийности питания. На сегодня это наиболее убедительно доказанный метод снижения биологического возраста, — цитирует Драпкину «Комсомольская правда».



Продлить жизнь также помогает движение: хотя бы ходить по полчаса в день, обязательно быстрым шагом. Нужно высыпаться, это одна из важных основ долголетия. Отмечается, что необходимо чаще общаться с людьми, которые радуют, чтобы минимизировать воздействие стресса на организм.

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