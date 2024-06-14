Диетолог перечислила преимущества ячменя для здоровья

Ячмень — одна из древнейших зерновых культур. Дипломированный диетолог из Кливлендской клиники в США Бет Червони рассказала о преимуществах диеты с содержанием ячменя.

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Этот злак богат различными витаминами и минералами, но прежде всего он отличается большим содержанием клетчатки. Причём это особый тип клетчатки, называемый бета-глюканом. Исследования показывают, что он помогает укрепить иммунитет, похудеть, улучшить здоровье кишечника, снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Также ячмень богат магнием, железом и витамином В6.

Как отмечает диетолог, употребляя ячмень в рамках здорового питания, вы можете получить следующие потенциальные преимущества:

Если вам не нравится вкус каши из ячменя, то можно попробовать пить ячменную воду или приготовить ячменный чай.

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