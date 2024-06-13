Как повысить эффективность от приема коллагена

Коллаген - это белок. Он помогает костям оставаться крепкими, связкам - эластичными, а коже - молодой. Однако с каждым годом это вещество вырабатывается меньше, поэтому его начинают принимать в виде добавок.

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Усвоение коллагена у разных людей может отличаться. Если человек выбрал добавку, то повторять курс нужно каждые три месяца.

Специалисты советуют пить коллаген после тренировок. Он поможет восстановить суставы и связки.

Также нужно защищаться от вредных факторов - избегать воздействия ультрафиолетового излучения, не курить, не пить много алкоголя - все это разрушает коллаген в организме.

Кроме того, пить эту добавку лучше с витамином С. Он синтезирует вещество и улучшает его усвоение. При этом одну большую дозу лучше поделить на несколько приемов в течение дня.

Еще эксперты рекомендуют следовать инструкциям производителя на упаковке или рекомендациям врача.

Ухаживать за кожей нужно и снаружи. Например, пользоваться солнцезащитными кремами. Недавно специалист объяснил воздействие УФ-излучения.