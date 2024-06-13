Секреты красоты балерин — топ-5 упражнений из балета

Вместе с тренером разбираемся в тонкостях партерной хореографии и разучиваем базовые элементы.

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«Партерная хореография — это занятия балетом, классическим экзорсисом в положении лёжа. Упражнения выполняются на полу, на ковриках, то есть «в партере». Очень многие движения партерной хореографии похожи на те, что делают у станка. Главное преимущество занятий на полу в том, что снимается осевая нагрузка. Все движения выполняются лёжа, поэтому можно сконцентрироваться на определённой группе мышц, на конкретном движении. Благодаря такой тренировке балетные артисты оттачивают свои движения до совершенства».

В чём плюсы тренировок лёжа?

Преимущества партерной хореографии для любителей в том, что балетные упражнения позволяют укрепить мышцы всего тела. Тренировка достаточно простая, в отличие от классической хореографии у станка.

Партерная хореография доступна гораздо большему числу людей с самым разным уровнем подготовки, у неё меньше противопоказаний. Например, если есть медицинские ограничения к осевой нагрузке (диагноз пяточная шпора), то партерная хореография будет прекрасным решением.

Противопоказания

Основные противопоказания партерной хореографии: любые острые респираторные вирусные заболевания, повышенная температура тела, плохое самочувствие, недавно перенесённые травмы, ушибы, растяжения, вывихи, переломы и т.д.

В случае наличия различных металлоконструкций в теле рекомендуется подходить к занятиям с осторожностью. Аналогичный поход в случае заболевания опорно-двигательного аппарата в острой форме. Например, при грыжах, протрузиях, артрозах и т.д.

В целом тренировка по партерной хореографии проходит в спокойном темпе, поэтому подходит большинству, даже для начинающего уровня.

Особенность партерной хореографии – это использование классических балетных упражнений. Поэтому занятия предполагают много выворотных позиций, классических позиций рук. Это может быть непривычно новичкам.

Работа стоп

Традиционно тренировка начинается с работы стоп. Этой части тела в целом уделяется очень много внимания в данном направлении.

«Уголок»

Это универсальное упражнение укрепляет мышцы спины, живота, ног. В работу также включены и мышцы рук.

Подъёмы ног

Ещё две вариации упражнения – подъёмы ног в сторону лёжа на боку и подъёмы ног назад лёжа на животе. При подъёмах ног назад очень важно следить за положением поясницы, не должно быть напряжения. Важно не перегружать спину.

Батманы

Помимо медленных подъёмов, в партерной хореографии есть и более активные движения. Например, батманы – махи ногой. Подъём ноги осуществляется с помощью броска и медленно опускается вниз. Батманы можно выполнять вперёд, в сторону и назад. Все эти движения помогают отработать выворотность и укрепить мышцы. Когда мы работаем в положении лёжа, важно следить за положением тазовых косточек. Они должны быть на одном уровне, не разворачиваться. Это помогает отработать ровное положение корпуса, закрепить его.

Упражнение на укрепление мышц спины

Обязательный финал каждого занятия по партерной хореографии – это растяжка. Это необходимо, чтобы потянуть работавшие мышцы, а также, чтобы поддерживать уровень своей гибкости.