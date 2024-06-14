Можно ли пить из оставленной на солнце пластиковой бутылки

Вода из пластиковой бутылки, нагревшаяся на солнце или просто из-за жары, очень неполезна. Об этом рассказал специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в четверг, 13 июня.

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«Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика. Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды ещё больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин. Более крупный микропластик забивает ворсинки в кишечнике, негативно влияя на усвоение пищи. Но самое главное, на этих частицах начинают активно расти бактерии, в том числе и патогенные. Им для этого нужна опора — микрочастицы, пленки и т. д. И это может способствовать развитию воспаления и кишечных инфекций», — рассказал Зыков.



В случае с цветными бутылками микрочастицы выделяются ещё активнее. В тёплую погоду всегда лучше использовать для воды и напитков стеклянную тару. Она устойчива и к ультрафиолету, и к температуре.