Врач посоветовал отказаться от еды на пляже

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал на пляже ничего не есть во избежание отравления.

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«Старайтесь на пляже не есть совсем, даже мороженое и снеки, тем более не покупайте еду у пляжных торговцев с лотка. Ходите обедать в кафе, столовые», — посоветовал он в разговоре с РИАМО.



По словам Неронова, в крайнем случае на пляже можно перекусить тщательно вымытыми фруктами.

Он также посоветовал чаще мыть руки и обязательно принимать душ после купания.

Ранее кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков в беседе с «Радио 1» предупредил, что у испорченной бутилированной воды изменяются вкус и запах, а также может появиться осадок.