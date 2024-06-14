Наверняка вы уже слышали об интервальном голодании — эту популярную диету практикуют такие знаменитости, как Дженнифер Энистон и Жизель Бюндхен. Многие девушки думают, что им будет сложно придерживаться ее, ведь только лишь мысль о том, что вы не сможете есть в течение 16 часов, кажется просто невыносимой, непреодолимой преградой. Тем не менее, если подойти к процессу с терпением и силой воли, вы даже сможете насладиться подобным режимом питания.

Идея интервального голодания состоит в том, чтобы чередовать периоды голодания и приема пищи, чтобы улучшить обмен веществ и, в конечном итоге, скинуть вес. Обычно положительные эффекты не заставляют себя долго ждать, появляется общее ощущение легкости, энергичности по утрам и спокойствия по ночам.

Перед началом практики интервального голодания лучше проконсультироваться со специалистом

Как соблюдать диету интервального голодания? 3 варианта

#1. Схема 16 : 8

Это наиболее распространенная форма голодания. В этом случае проводится 16-часовой период голодания и 8-часовое окно для приема пищи. Один из вариантов этого типа диеты — отмена ужина. Минус этой схемы: ужин после рабочего дня или в выходные — это время, которое мы часто проводим с друзьями или семьей, так что отказаться от него может быть сложно. Ключ к успеху в поддержании диеты, особенно в первые дни, — выбор часового окна, которое соответствует вашему образу жизни.

Например, для тех, кому нужно много энергии в течение дня, может быть удобно есть с 9:00 до 17:00, чтобы можно было позавтракать и пообедать. Любителям ужина можно попробовать есть с 12:00 до 20:00 — если пропустить завтрак для вас не проблема.

#2. Схема 5 : 2

5 дней, когда вы питаетесь нормально, и 2 дня голодания с лимитом в 500 калорий. Минус этой схемы: может быть очень трудно справиться с голоданием в несколько дней. При этом в «свободные» дни вы тоже должны следить за тем, что едите, и отдавать предпочтение зерновым, овощам, оливковому маслу и сухофруктам.

#3. Схема 23 : 1

Эта схема означает один прием пищи в день. Тут очень важен точный баланс питания, который обеспечит правильное распределение углеводов, жиров и белков. Пить разрешается всегда, если это низкокалорийные напитки — вода, зеленый чай. Эта схема интервального голодания ставит вас в узкие рамки в питании, так что перед этим очень важно пройти медицинское обследование.

Да, чтобы придерживаться диеты интервального голодания, необходима сила воли, но держаться будет легче, если в ваш рацион будут входить все необходимые питательные вещества — так вы не будете чувствовать себя постоянно голодным. Интервальное голодание может стать хорошим вариантом, чтобы чувствовать себя активным, энергичным и заряженным даже утром, только что проснувшись.