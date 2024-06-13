Врачи объяснили, почему будущим родителям нельзя курить

Может ли курение стать причиной бесплодия и как отказаться от этой вредной привычки, рассказали специалисты.

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Материнство – в тумане сигаретного дыма

Курение однозначно снижает фертильность у женщин, а у мужчин – и потенцию. Так что шансов стать счастливыми родителями у пары курильщиков гораздо меньше!

«Без сомнения, курение отрицательно сказывается на фертильности женщины, что может стать не только причиной бесплодия, но и невынашивания плода», – говорит Елена Синолицая, врач психиатр-нарколог Волгоградского областного наркодиспансера.



И это лишь одно из следствий пагубного пристрастия. Среди побочных эффектов также повышение артериального давления, что со временем может привести к повреждению артерий и гипертонической болезни. Отказавшись от курения, вы увеличите шансы избежать инфаркта миокарда, рака легких, горла и поджелудочной железы. А кожа вернет свой привычный цвет.

Сигареты токсичны, поэтому увеличивают вероятность тромбоза, что нередко становится причиной инсультов. Так как из-за никотина просвет в ваших сосудах стал значительно меньше, то и кислорода и питательных веществ в организм поступает недостаточно, а значит, из-за минутной слабости страдают все органы вашего организма. Как только вы откажетесь от курения, кровообращение восстановится, организм станет сильнее и сможет противостоять простудным заболеваниям.

Завязал? Получи подарок!

Завязать с курением бывает очень сложно. Во-первых, нужно принять твердое решение и не отступать от него во что бы то ни стало. Во-вторых, надо поставить себе цель, можно придумать награду. Например, если продержитесь месяц без сигарет, то поедете в путешествие, если полгода – купите себе новый телефон, и так далее. Ведь выгода отказа от курения очевидна – в вашем бюджете будет меньше трат.

И, конечно, нужна помощь специалиста, который вам порекомендует лекарственную и психологическую терапию. Эти меры помогут на начальном этапе снизить тягу к никотину.

Кто-то бросает сразу, кто-то потихоньку, постепенно снижая дозу никотина. Единого для всех рецепта нет. Выбирая метод, нужно учитывать такие факторы, как стаж курения, возраст, состояние здоровья.

Обычно резкий отказ рекомендуют молодым людям, с небольшим стажем зависимости и если они выкуривали меньше одной пачки в день. Да, мы готовим пациента к тому, что он будет испытывать временный дискомфорт и даже ухудшение самочувствия, но это временное явление. Самые сложные первые 5 дней, потом станет легче.

А вот если решил бросить курить пациент с многолетним стажем, в возрасте и с сопутствующими заболеваниями, ему рекомендуется постепенный отказ и вводится ряд ограничений, например, не курить натощак и после еды, в квартире и на работе, не носить с собой спички, выкуривать сигарету до половины и желательно в некомфортных условиях.

Хорошо, если у вас в этот период будут единомышленники и поддержка близких людей. Важно защитить себя от соблазнов – убрать все триггерующие элементы.

«Если вы всегда курили на встречах с друзьями, значит, стоит их пропускать, – категорична Людмила Гладунцова, психолог городской клинической больницы № 1. – Напротив, необходимо сформировать новый круг интересов и единомышленников, которые так же, как и вы, выбрали здоровый образ жизни, и вместе проводить время на пробежках, в тренажерном зале, в плавательном бассейне, на прогулках в парке».



«Парить» опасно

Если у вас на работе принято постоянно всем отделом ходить на перекуры и там обсуждать проекты, задания руководителя, новости, то стоит подумать о смене работы.

Многие компании пропагандируют здоровый образ жизни и среди требований к кандидатам на первом месте – отсутствие вредных привычек. Некоторые работодатели даже выплачивают бонусы за отсутствие перекуров.

«Что касается безопасности бездымных устройств – это иллюзия, следствие самообмана или рекламы, а чаще – и то, и другое, – говорит Сергей Ларионов, главный внештатный специалист-токсиколог волгоградского облздрава. – Самый большой минус вейпов в том, что их курят практически постоянно, что увеличивает негативное воздействие на организм».



Состав жидкостей для бездымных устройств буквально напичкан вредными веществами, которых более 30, среди них не только никотин, а также диацетил и глицерин, пропиленгликоль и ароматические добавки.

Также, вдыхая пар, курильщики впускают в организм ионы таких тяжелых металлов, как олoвo, никель и других. Согласитесь, полезного здесь мало.

Пропиленгликоль, например, накапливаясь в организме, провоцирует различные проявления аллергии, воспалительные процессы, нарушение работы печени и почек, а при его термическом разложении повреждаются органы дыхания и центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы.

В итоге страдают головной мозг, эндокринная, выделительная и сердечно-сосудистая системы, а ароматизаторы, которые делают курение привлекательнее, способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний. То есть пока вы «парите», ваш организм постепенно умирает.

Особенно непоправимый вред использование вейпов наносит растущему организму, приводит к необратимым функциональным последствиям со стороны нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вследствие чего замедляются процессы роста и развития, страдает нервно-психическая деятельность.