Почему ортопеды прозвали объемные сумки «убийцами спины»

Женская сумка – загадочный предмет гардероба, который может вместить в себя множество предметов. Особой популярностью пользуются бездонные сумки, иногда поражающие своими размерами.

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Но всего несколько дней использования такого аксессуара оставит непоправимый след на здоровье, уверяют врачи. Речь об объемных сумках – шопперах.

Эти ненавистные ортопедами и нейрохирургами аксессуары – частая причина проблем со спиной, плечами, запястьем.

По словам доктора Кевина Лис, из-за неравномерной нагрузки на мышцы большие сумки приводят к нарушению осанки, поскольку вызывают напряжение трапециевидной мышцы, проходящей от основания черепа до плеч и до середины спины, что в последующем вызывает боли в спине, плечах, шее.

Продолжительное использование сумок-шопперов в результате приводит к проблемам опорно-двигаетльного аппарата, а в тяжелых случаях – к смещению позвонков.

Чтобы сохранить позвоночник здоровым, нагрузку на него нужно распределять равномерно. Поэтому идеальный вариант для ежедневного использования – рюкзак. Но и его вес не должен превышать 10% массы человека. При этом лучше выбирать модели с широкими лямками, которые не будут впиваться в плечи.

Еще один удачный вариант – поясная сумка, так как обладает небольшими размерами и не перегружает спину.

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