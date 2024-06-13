«Правильный» алкоголь не помешает избавиться от лишних килограммов

Практически все программы по похудению и диеты исключают употребление спиртного. Это объясняется тем, что алкоголь повышает аппетит и приводит к перееданию. Кроме того, в нем содержится сахар.

© runews24.ru

Однако, не все спиртное противопоказано при соблюдении диеты, заверяют эксперты Top Nutrition Coaching.

Например, к числу алкогольных напитков, которые не противопоказаны при похудении, относится шампанское. Несмотря на то, что в нем содержится до 2 г сахара, что является почти суточной нормой, калорийность напитка не превышает 100 калорий.

Также эксперты рассказали о спритцере, сочетающем белое вино с газированной водой.

Помимо прочего, к низкокалорийным напиткам относятся текила или мескаль. При этом за счет высокого содержания агавинов эти напитки не приведут к скачкам сахара в крови.

Вопреки распространенному мнению, пиво тоже признано низкокалорийным напитком. Оказывается, в нем всего 40 ккал на 100 мл. Это результат низкого содержания спирта в напитке. Однако злоупотребление пивом все же грозит лишним весом из-за содержания дрожжей и солода.

Что касается остальных популярных коктейлей, например, «Кровавого Мэри», их лучше исключить при соблюдении диет.

Эксперты подчеркивают, алкоголь не нанесет вреда организму только в том случае, если знать меру. Так, уровнем потребления с минимальным риском для здоровья считается не более 350 мл пива и 140 мл вина.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты не сочетаются с алкоголем, а также дали несколько советов, помогающих избежать похмелья после шумных застолий.