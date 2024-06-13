Раскрыты неожиданные полезные свойства халвы

Халва не просто лакомство, а богатый кальцием, железом и магнием продукт, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что данное блюдо полезно благодаря содержащимся в нем полезным жирным кислотам и антиоксидантам.

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Халва, изготовленная из тахини (молотого кунжута), орехов или семян подсолнечника, богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она может быть полезна как источник энергии и питательных веществ. Кроме того, халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить здоровье сердца и снизить воспаление, — заявила Лялина.



По ее словам, халва очень полезна для пожилых людей из-за содержания клетчатки, которая «подкармливает» полезные бактерии в толстом кишечнике. Эксперт напомнила, что данное блюдо богато витамином E.

В арахисовой халве главным компонентом является микроэлемент кремний, который необходим хрящам, сухожилиям и зубам. Ну а если употреблять халву из льняного семени, то это колоссальная поддержка сердечно-сосудистой системы, — добавила Лялина.



Ранее Лялина предложила включить свекольник в меню при летней жаре. По ее словам, этот вид холодного супа содержит большое количество витаминов и микроэлементов, а также помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем.