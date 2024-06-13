Врач рассказала, как меняет внешность губительный для сосудов рацион

Каждый пятый человек старше 55 лет подвержен изменениям, которые протекают в сердечных артериях, в артериях ног, сосудах головного мозга - атеросклеротический процесс, как правило, развивается годами. Если человек мало двигается, курит, страдает сахарным диабетом - он в зоне риска. Кроме того, рацион с преобладанием животных жиров, быстрых углеводов и трансжира также оказывает губительное влияние на организм. Неправильное питание со временем дает о себе знать ухудшением качества жизни. Есть и внешний признак небезопасного состояния.

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Хирург Нина Зубова в интервью "Доктору Питеру" отметила, что существует ранний симптом, по которому можно распознать коварный и достаточно распространенный атеросклероз сосудов ног.

Это так называемая перемежающаяся хромота, когда нарушается циркуляция крови в тканях. В этом случае у человека появляется при ходьбе боль в икроножных мышцах. Иногда она может ощущаться в ягодицах и бедрах. Мышцы восстанавливают кровоснабжение после небольшой паузы (для этого нужно остановиться). Когда боль уходит, человек может двигаться дальше. Заподозрить недуг можно по перемене и во внешнем виде. Так, цвет кожи на ногах меняется.

"Она становится бледной", - предупредила хирург, добавив, что также следствием нарушения кровоснабжения является то, что у человека мерзнут ноги.



Когда состояние человека усугубляется, может исчезнуть волосяной покров.

"Нога начинает неметь, боль становится постоянной даже в покое", - предупредила хирург о дальнейших изменениях в том случае, если игнорировать проблему.



Такие перемены, напомним, опасны тем, что атеросклеротическая бляшка может со временем в любой момент перекрыть просвет сосуда. Не исключен и ее открыв, грозящий ишемическим инсультом и инфарктом миокарда.