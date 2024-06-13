Хирург назвал лучшие способы максимально быстро протрезветь

Быстро протрезветь поможет сладкий чай, массаж ступней и мочек ушей, прогулка на свежем воздухе, а также рисовая молочная каша или активированный уголь, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт также посоветовал выпить минеральную воду без газа.

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Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий черный чай, активированный уголь. Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле. Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом, — подчеркнул он.



Умнов ранее предупредил, что шампанское не является слабоалкогольным напитком, как принято считать. Эксперт пояснил, что крепость данного продукта достигает 12 градусов. По его словам, из-за пузырьков этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, разрушая ЖКТ и мозг иногда быстрее вина или водки.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита.