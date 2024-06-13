Три шага уберегут огород от паразитов: вредители проиграют эту борьбу

Огородники каждый сезон сталкиваются с вредителями на грядках. Иногда это настоящая напасть, с которой бороться очень трудно. Однако есть несколько советов, которые помогут справиться с паразитами.

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Первый метод — использование золы. Это отличное средство для борьбы с насекомыми. В золе содержится калий и фосфор, которые требуются растениям для роста и развития. Кроме того, зола обладает щелочными свойствами, поэтому она неприятна для насекомых. Достаточно просто посыпать грядки золой, чтобы отпугнуть вредителей.

Второй метод — использование настоя чеснока. Это еще одно эффективное средство в борьбе с паразитами. В чесноке есть аллицин, который обладает инсектицидными свойствами. Чтобы приготовить настой, нужно измельчить несколько зубчиков чеснока и залить водой. Далее настой нужно процедить и опрыскивать им растения. Настой чеснока отпугнет вредителей.

Третий метод — использование табачной пыли. Она также эффективна в борьбе с насекомыми. Ею просто можно посыпать грядки и кусты растений. А можно приготовить настой из табачной пыли и опрыскивать им растения.

Ранее профессор Государственного университета просвещения, педагог Инна Лукьянова рассказала, что летом дети обязаны носить головной убор и пользоваться репеллентами — это главный способ уберечь их от травм и укусов насекомых. Она добавила, что особенно важно прикрывать голову воздухопроницаемой тканью малышам, также во время прогулок следует часто давать пить им небольшими глотками чистую воду.