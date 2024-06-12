Эксперт объяснила, может ли от мороженого заболеть горло

Существует мнение, что съев холодное мороженое, можно заработать проблемы с горлом, например, ангину. По словам диетолога Марьяны Джутовой, это не более, чем распространенный миф. Несмотря на временный дискомфорт после употребления десерта, последующее развитие ангины и других простудных заболеваний ЛОР-органов с лакомством никак не связано.

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Боль и воспаление в горле вызывают болезнетворные микробы и вирусы.

«Мороженое не является угрозой для иммунной системы», - подчеркнула Джутова.



Более того, исследования показали, что мороженое на время может облегчить боль в горле, поскольку холод сужает кровеносные сосуды воспаленных миндалин и действуют как капли от заложенности носа.

При этом Джутова подчеркивает, что увлекаться мороженым все же не стоит. Это объясняется высоким содержанием в десерте сахара и насыщенных жиров. Продукт довольно калорийный, поэтому может привести к проблемам с весом, а сахар противопоказан людям с сахарным диабетом и преддиабетическим состоянием.

При выборе мороженого Джутова рекомендовала остановить выбор на продукте натурального содержания. Кроме того, важно сочетать десерт с правильным питанием, посоветовала диетолог в разговоре с РИАМО.

Напомним, ранее эксперты объяснили, к чему приведет злоупотребление мороженым в жару. А гастроэнтеролог Наталья Шульга рассказала, сколько мороженого можно съесть в день и стоит ли смешивать его с другими блюдами. Также были названы напитки, с которыми нельзя сочетать прохладное лакомство.