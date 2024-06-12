В новом эксклюзивном материале ИА RuNews24.ru и. о. заведующего кафедрой внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия» Елена Чулкова рассказала о пользе черешни и отметила, какое количество черешни рекомендуется употреблять в сутки.

По словам собеседницы издания, черешня является низкокалорийной ягодой с низкой кислотностью, поэтому ее, без сомнения, можно рекомендовать практически всем. И, несмотря на свой цвет, ягода не вызывает аллергию.

«Черешня богата витаминами А, В, С, Е и К, а также микроэлементами, в том числе кальцием, магнием, калием, фосфором и железом. За счет своего богатого состава черешня оказывает благотворный эффект на нервную и сердечно-сосудистую системы, снижает артериальное давление, помогает убрать отечность. Черешня содержит мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение. Благодаря большому количеству бета-каротина черешня хорошо влияет на зрение, предотвращает возникновение катаракты», — сообщила врач.



Елена Чулкова подчеркнула, что рекомендуется употреблять не больше 200–300 граммов черешни в сутки.