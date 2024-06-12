Врач рассказала о пользе ферментированных продуктов для ЖКТ

Нутрициолог Катерина Кузина рассказала о пользе ферментированных продуктов для улучшения работы ЖКТ.

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По словам эксперта, ферментированные продукты способствуют нормализации работы и разгрузке желудка, а также ЖКТ в целом. К таким продуктам относятся натуральные йогурты, кефир, кимчи, квашеная капуста.

Благодаря содержащимся в них пробиотикам улучшается микрофлора кишечника, к тому же ферментированные продукты содержат комплексы минералов и витаминов.

Врач порекомендовала сократить потребление жареной, жирной и острой пищи, быстрых углеродов, что также «утяжеляет» работу ЖКТ.

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