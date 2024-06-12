Cколько шагов нужно проходить в день для улучшения здоровья

По словам Рама Харихарана, доцента Инженерного колледжа Северо-Восточного университета, есть доказательства, что от 7 до 8 тысяч шагов в сутки могут принести некоторую пользу людям. Однако всё же не существует универсального количество шагов для здоровья.

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Ключевой момент для поддержания здоровья — это не количество шагов, а сосредоточение внимания на целях в области здоровья и фитнеса, стремление добавить больше активности в свой день.

Вместо того, чтобы пытаться пройти 10 тысяч шагов в день, делайте просто больше шагов, чем накануне. Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, то для него даже 3 тысячи шагов станут прогрессом.

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Попытайтесь включить физические упражнения в свой график. Это важнее, чем тренироваться дольше и делать произвольное количество шагов.

Увеличение количества шагов в день также может улучшить ваше здоровье, но это не обязательно улучшит уровень физической подготовки. Лучше сочетайте это увеличение с различными типами упражнений.

Также 10 тысяч шагов в день могут вас приблизить к снижению веса, но этого будет для похудения недостаточно.

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