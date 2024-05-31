Врач посоветовала способ правильно кормить бактерии в кишечнике

Здоровое пищеварение обеспечивают полезные бактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте. Их нужно поддерживать и правильно «подкармливать». Об этом рассказала терапевт Екатерина Гавриленко в соцсетях 2-й Московской инфекционной больницы.

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В желудке и кишечнике здорового человека живут 2,5 тысячи различных видов микроорганизмов. Чтобы поддерживать полезную микрофлору в нормальном состоянии, необходимо употреблять пребиотики. Они содержатся в бананах, яблоках, злаковых, бобовых и кисломолочных продуктах, пояснила специалист. Для здорового пищеварения также полезна клетчатка – ее много в бобовых, листовой зелени, овощах и фруктах.

Жареные и жирные продукты врач посоветовала заменить вареными или тушеными, а чтобы пища усваивалась легче, рекомендовала тщательно ее пережевывать, не спешить во время еды и не отвлекаться на посторонние дела. Кроме того, она напомнила о необходимости выпивать достаточное количество воды.

Помимо этого, на работу желудочно-кишечного тракта позитивно влияет физическая активность. Движение улучшает перистальтику кишечника, заключила специалист.

Ранее ученые обнаружили связь между облысением и составом микрофлоры кишечника. Исследование показало, что определенный вид микроорганизмов повышает риск данного заболевания, а другие, напротив, могут от него защитить.