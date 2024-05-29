Гастроэнтеролог предупредила об опасностях популярных протеиновых батончиков

Однако, согласно предупреждению врача-гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой из Видновской клиники Минздрава Московской области интернет-изданию «Подмосковье сегодня», их употребление может иметь и негативные последствия для здоровья.

Так, многие протеиновые батончики содержат изобилие подсластителей, что при чрезмерном потреблении может негативно сказаться на углеводном обмене в организме. Это, в свою очередь, может привести к набору лишнего веса, развитию сахарного диабета, нарушению липидного обмена и возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз.

Сухорукова также подчеркнула, что протеиновые батончики могут быть включены в рацион как часть спортивного питания, однако они не должны заменять полноценные приемы пищи. Эксперт рекомендует употреблять не более двух батончиков в день, так как высокое содержание белка требует дополнительных ресурсов организма для его переработки.

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