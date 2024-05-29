Врач поделился простыми правилами, которые помогут пережить жару

Кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог из «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко поделилась советами в беседе с «Радио 1».

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Одним из основных советов Беленко стало принятие прохладного душа и нахождение в проветренном помещении, при этом рекомендуется закрывать голову. Питьевой режим также играет ключевую роль, особенно в жару. Врач призывает следить за этим аспектом и носить с собой бутылку воды или сделать лимонад.

С точки зрения питания, врач советует употреблять продукты, богатые магнием, такие как зелень, орехи, авокадо и бананы.

Важно также поддерживать физическую активность, однако следует прислушиваться к своему организму. По словам специалиста, если тренировка приносит дискомфорт из-за жары, лучше либо снизить нагрузку, либо сделать перерыв.

Беленко отмечает, что состояние здоровья человека не определяется исключительно погодными условиями. Различные факторы могут влиять на самочувствие, и реакция каждого организма индивидуальна. Она советует расслабить шейно-воротниковую зону или использовать разогревающие или охлаждающие мази в случае головной боли.

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