Тюменский врач объяснил, почему в нетрезвом виде опасно париться в бане

Дачный сезон возвращает тюменцев к любимым видам отдыха на природе. Это пикники на свежем воздухе и, конечно, баня!

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Банные процедуры приносят массу пользы здоровью, влияя на сердечно-сосудистую систему, иммунитет, кожу, легкие и даже душевное благополучие. Но есть и подводные камни, акцентировали внимание в пресс-службе городской поликлиники №5.

В первую очередь, крайне вредная привычка париться на нетрезвую голову!

«В бане с нашим организмом происходят определенные изменения, – объясняет Виктория Магомедова, врач-кардиолог городской поликлиники №5. – Температура тела и артериальное давление повышаются. Обмен веществ ускоряется. Увеличивается объем потребляемого кислорода. Все это заставляет сердечно-сосудистую систему работать в режиме, так сказать, повышенной сложности. И спиртное здесь может послужить последним толчком, привести к проблемам в работе сердца, даже к разрыву сосудов».

Кроме того, как отмечает доктор Магомедова, спиртное, являясь крайне токсичным, может повредить почкам и печени – эти органы в бане тоже усиленно работают.

А еще в жаре и влажности опьянение наступает быстрее и сильнее влияет на нас, делая неловкими, невнимательными и не думающими о последствиях. Из-за чего можно попросту травмироваться – обжечься или поскользнуться.

«Даже самые простые последствия распития алкоголя в бане, такие как головокружение и тошнота, способны изрядно испортить отдых, – говорит специалист. – А экстренные состояния и вовсе могут потребовать вызова бригады скорой помощи. Будет гораздо лучше, если в бане пить травяной чай или чистую воду. А любимый многими «хлебный дух» можно создать, плеснув на камни не пиво, а обычный квас».

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