Москвичам назвали оптимальное количество мороженого в неделю

Здоровому человеку рекомендуется съедать не больше четырех порций мороженого в неделю. Об этом рассказала профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева, передает АГН «Москва».

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Специалист при этом уточнила, что не следует съедать всю норму за один день.

«Есть это лакомство нужно не с едой, не вместо еды, а между основными приемами пищи как самостоятельное лакомство, которое будет радовать организм», — отметила она.

Диетолог также посоветовала тщательно изучать состав продукта, особенно в случаях, когда лакомство покупают для детей. Врач также сказала, что самым оптимальным вариантом будет приготовить мороженое дома из проверенных ингредиентов.

Людям с сахарным диабетом второго типа, ожирением и индивидуальной непереносимостью молока Королева посоветовала пробовать мороженое осторожно.