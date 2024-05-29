Дерматолог объяснил, почему мыть пупок нужно каждый день

Люди редко обращают внимание на пупок даже во время душа. Между тем дерматолог Гита Ядав призвала мыть эту область ежедневно.

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Пупок требует тщательного ухода, говорит эксперт. Из-за отсутствия должного ухода может развиться умболит, или пупочный камень. Это состояние, при котором различный мусор (кожное сало, волосы, отмершие клетки кожи и грязь) могут накапливаться и образовывать твёрдый комок. Камень обычно тёмного цвета и твёрдый на ощупь, он может напоминать большую чёрную точку в отверстии пупка.

Первым предупреждающим признаком, который свидетельствует о плохой гигиене пупка, является неприятный запах. Чтобы избежать неприятных последствий Гита Ядав рекомендует очищать пупок ватной палочкой или водой с мылом каждый день.