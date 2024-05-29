Дерматолог объяснил, почему мыть пупок нужно каждый день

Дерматолог объяснила, почему мыть пупок нужно каждый день
Люди редко обращают внимание на пупок даже во время душа. Между тем дерматолог Гита Ядав призвала мыть эту область ежедневно.
Пупок требует тщательного ухода, говорит эксперт. Из-за отсутствия должного ухода может развиться умболит, или пупочный камень. Это состояние, при котором различный мусор (кожное сало, волосы, отмершие клетки кожи и грязь) могут накапливаться и образовывать твёрдый комок. Камень обычно тёмного цвета и твёрдый на ощупь, он может напоминать большую чёрную точку в отверстии пупка.
Первым предупреждающим признаком, который свидетельствует о плохой гигиене пупка, является неприятный запах. Чтобы избежать неприятных последствий Гита Ядав рекомендует очищать пупок ватной палочкой или водой с мылом каждый день.