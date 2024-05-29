Гастроэнтеролог назвал лучшие источники железа

Лучшими источниками железа являются устрицы, лосось, тунец, бобы, цельнозерновые продукты, а также говядина и печень, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. Она отметила, что данный микроэлемент отвечает за формирование красных кровяных клеток — эритроцитов.

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"Железо входит в состав ферментов, которые обеспечивают дыхание, выработку энергии и синтез ДНК. Без железа не могут нормально сформироваться эритроциты. Железа много в печени, говядине, устрицах, лососе и тунце, бобах, сухофруктах, цельнозерновых продуктах. При этом из еды растительного происхождения железо усваивается хуже, чем из животной пищи. Но если употреблять их вместе, усвоение железа из растений улучшается в три раза", — подчеркнула Сухорукова.

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