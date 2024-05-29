Доктор призвал отказаться от синтетических витаминов

По словам доктора Александра Мясникова, для укрепления иммунитета витамины должны попадать в организм вместе с едой. В то же время синтетические витамины желаемой пользы не принесут.

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Для того, чтобы укрепить иммунитет, человеческому организму нужны витамины. Однако важно, как они попадают в организм. Об этом эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил теледоктор Александр мясников.

По его словам, лучший способ получить витамины – употреблять богатые ими продукты. Например, курицу, рыбу, мясо, овощи и фрукты, зерновые.

Что касается синтетических витаминов, их прием желаемого результата не принесет, уверен Мясников.

«Аптечные витамины имеют право быть, они нужны, но кому? Они нужны людям уже с симптомами развития витаминной недостаточности, ослабленным людям, алкоголикам, беременным», — объяснил врач.

Что касается здоровых людей, им синтетические витамины принимать не стоит, подчеркнул врач.

Напомним, по словам Александра Мясникова, манную кашу нельзя назвать блюдом, которое подходит для регулярного употребления на завтрак. Также терапевт назвал группу крови, носители которой живут дольше других.