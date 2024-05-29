Фитнес-тренер дал совет желающим начать заниматься бегом

Фитнес-тренер Станислав Пахомов дал совет людям, которые хотят начать заниматься бегом. Его слова приводит РИАМО.

© Lenta.ru

По мнению специалиста, неопытным спортсменам нужно для начала ограничиться ходьбой, которая поможет организму адаптироваться к простым физическим нагрузкам.

«Гулять нужно по 1–2 часа в течение месяца, а потом перейти к легкому бегу. Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок», — рассказал Пахомов.

Он также посоветовал прислушиваться к своему телу во время бега.

«Делайте перерывы, снижайте темп бега, если чувствуете в этом необходимость. Это поможет вам временно восстановиться и избежать возможных травм», — добавил тренер.

Ранее фитнес-тренер Александр Калагур рассказал о пользе кардионагрузки в утренние часы. По его словам, подобное начало дня помогает провести его успешно и продуктивно.