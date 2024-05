Диетолог объяснил, как работает элиминационная диета и кому она нужна

Элиминационная диета подразумевает отказ от ряда продуктов, которые приводят к аллергическим реакциям и другим нежелательным последствиям для человеческого организма.

Эксперты рассказали о преимуществах элиминационной диеты. Это диета, которая подразумевает отказ на некоторое время от ряда продуктов, чтобы исключить побочные реакции организма или определенные симптомы.

Это делается для того, чтобы понять, как тот или иной продукт влияют на состояние человека.

Как говорится в Eat This, Not That, в результате у человека улучшается самочувствие, пропадают аллергические реакции. Более того, последние исследования показали, что элиминационная диета может способствовать похудению.

Также врачи считают, что такая диета может быть полезна людям с синдромом разраженного кишечника, аутоиммунными заболеваниями и непереносимостью некоторый продуктов.

Ранее ученые назвали диету, которая помогает при биполярном расстройстве и шизофрении. Также по словам врача-эндокринолога Елены Чуракиной, овощи и фрукты обладают свойствами, которые помогают снизить вероятность инсульта. А по словам токсиколога Михаила Кутушова, оливковое масло благотворно влияет на функции мозга.