Диетолог развеяла два популярных мифа о чае

Чай – один из самых популярных напитков, о котором, казалось бы, каждый человек знает все. Но в то же время есть мифы, в которые до сих пор верят. О них рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Многие считают, что в чае меньше кофеина, чем в кофе, и он более безопасен в смысле потребления кофеина. Не всегда это так, но в чае всё-так кофеин связан танином, и он не оказывает прямого возбуждающего действия, но всё зависит от сорта и приготовления и, конечно, количества. Поэтому иногда в чае может быть раза в 3-4 больше кофеина, чем в кофе», – объяснила диетолог.

По этой причине стоит как можно аккуратнее пить чай людям, страдающим гипертонией. Напрямую повышение давления этот напиток не вызовет, однако в момент криза и повышенного давления, чай пить не стоит. В состоянии ремиссии же он благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему благодаря антиоксидантам.

Такая же история и с мифом про мочегонный эффект чая. Некоторые люди считают, что напиток вызывает обезвоживание. Это действительно так, но только если вы злоупотребляете чаем. В случае, если вы не превышаете норму в 1–2 чашки в день, такого воздействия вы не заметите, цитирует слова Соломатиной Life.ru.

Ранее мы сообщали, что зеленый и черный чаи обладают множеством полезных свойств. Так, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что в зеленом чае, например, содержится большое количество антиоксидантов, что оказывает общее положительное влияние на весь организм.