Врач Арзамасцев: сладкое разрушает эмаль зубов в пожилом возрасте

Большое количество сладких продуктов может разрушить эмаль зубов у пожилых людей, потому они провоцируют рост патогенной микрофлоры. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

© Газета.Ru

Негативно на эмали зубов сказывается и резкая смена температур продуктов.

«Допустим, человек поел салат из холодильника и следом выпил горячий чай. Резкий перепад температуры постепенно приведет к тому, что в зубах могут появиться микротрещины, куда способна проникнуть патогенная микрофлора», — предупредил Арзамасцев.

Аналогичные последствия провоцирует и постоянное употребление кислых продуктов, продолжил врач. Чтобы сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте, эксперт советует употреблять молочные, кисломолочные продукты и зеленые овощи, в которых содержится кальций. Помимо этого, по его словам, для здоровья зубов нужна клетчатка.

«Когда человек потребляет ее, ест свежие овощи, во время процесса жевания улучшается доступ крови и полезных веществ к деснам. Получается такой естественный массаж. Кроме того, идет естественная очистка зубов от налета, каких-то микроорганизмов», — заключил нутрициолог.

Исследование компании Star Smile, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти 70% россиян не собираются заниматься исправлением прикуса, а 60% опрошенных ни разу в жизни не были на приеме у ортодонта.