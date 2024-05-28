Некоторые думают, что если они откажутся от обычного белого сахара и заменят его коричневым или медом, то проблема повышения уровня глюкозы в крови сразу решится и диабета с ожирением можно перестать бояться. На самом деле, это, конечно, серьезная ошибка.

Для организма все сладкое будет сахаром

Коричневый сахар и кокосовый, турбинадо и демерара, мусковадо, мед, кленовый сироп или патока — все это для организма, по сути, сахар.

«Фруктоза, которая содержится во фруктах или сахароза — она есть в сахарной свекле и сахарном тростнике, из которых и получают белый и коричневый сахар, — все они все равно будут расщепляться путем сложной химической реакции до глюкозы. Которая затем окажется в крови и, в свою очередь, вызовет выброс инсулина в поджелудочной железе», — объясняет Стас Горин, диетолог и нутрициолог.

Разница только в калорийности: белый сахар это 380 ккал/100 г, коричневый и тростниковый — 350—375 ккал, а мед — около 305. И вкус, конечно, будет отличаться. Да, а еще все новомодные виды сахара без сахара сильно дороже обычного белого.

И конечно, в сладком яблоке или банане кроме сахара будут еще клетчатка, витамины и микроэлементы, полезные для организма. Но это вовсе не означает, что они не вызывут скачка глюкозы в крови, если есть их тоннами и постоянно. Кстати, именно тут кроется опасность употребления смузи или свежевыжатых соков: вы вряд ли съедите больше двух яблок за один раз, а вот смузи из пяти плодов спокойно выпьете.

Считайте весь сахар, который вы едите

Очень важно учитывать весь сахар, который попадает к вам на тарелку. Тут должны быть и фрукты, и мед, и как бы здоровые десерты, подавляющее количество из которых содержит ровно тот же сахар в химическом смысле.

По словам Стаса, «суммарно можно есть не более 24 г. сахара для женщин и 36 г. для мужчин. А те производители, которые гордо пишут „без сахара“ на выпечке на меду или сиропе топинамбура, либо не понимают, что делают, либо банально обманывают. Да, формально там нет сахара как продукта, да, такие тортики и пирожные могут быть вкуснее. Но вред будет такой же, как от обычного рафинада. В этом смысле не будут влиять на уровень глюкозы сахарозаменители — аспартам, мальтит, сорбит и так далее. Но и их польза для здоровья под огромным вопросом до сих пор».

Остерегайтесь скрытых сахаров

А еще есть добавленные (их еще называют скрытые) сахара. Они прячутся в кетчупах и майонезах, в полуфабрикатах и соевом соусе, в большинстве ресторанных блюд (их добавляют для вкуса).

Поэтому нужно внимательно читать этикетки, сахар в составе маскируется под такими названиями: